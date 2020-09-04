Власники Великого адронного колайдера працюють над створенням апарату штучної вентиляції легень
У Центрі прогнозують, що вже за кілька тижнів розроблять перші моделі апарату ШВЛ, аби їх могли випробовувати у шпиталях на пацієнтах із COVID-19, передає AFP, зазначає "Громадське". Їхня перевага полягає в тому, що вони не потребуватимуть постійного живлення, а отже, можуть використовуватися в більш гнучких умовах.
Апарати CERN можна буде застосовувати лише для людей із легким чи середнім ступенями захворюваності. Водночас це дасть змогу звільнити стандартні апарати ШВЛ для пацієнтів у більш тяжкому стані.
"Ми хочемо задіяти власні ресурси й можливості, аби долучитися до боротьби проти пандемії COVID-19", - заявив генеральний директор CERN Фабіола Джіанотті.
Зазначимо, що Центр уже виробляє дезінфікуючий розчин для місцевої поліції (будівля CERN розташована біля кордону між Францією та Швейцарією на території останньої), а також друкує на 3D-принтерах маски та захисні екрани для правоохоронців.
Читайте також: Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва - фоторепортаж
- ФОТО З Туреччини прибув пором із 35 українцями на борту
- ВІДЕО МОЗ запустило соціальну кампанію підтримки лікарів
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських