Власники Великого адронного колайдера працюють над створенням апарату штучної вентиляції легень

Апарати CERN можна буде застосовувати лише для людей із легким чи середнім ступенями захворюваності. Водночас це дасть змогу звільнити стандартні апарати ШВЛ для пацієнтів у більш тяжкому стані

Фахівці Європейського центру ядерних досліджень (CERN), відомого за Великим адронним колайдером - найбільшим прискорювачем частинок у світі, — заявили, що розробляють апарат штучної вентиляції легень, який працював би від автономних джерел живлення (як-от батареї чи генератори).

У Центрі прогнозують, що вже за кілька тижнів розроблять перші моделі апарату ШВЛ, аби їх могли випробовувати у шпиталях на пацієнтах із COVID-19, передає AFP, зазначає "Громадське". Їхня перевага полягає в тому, що вони не потребуватимуть постійного живлення, а отже, можуть використовуватися в більш гнучких умовах.

Апарати CERN можна буде застосовувати лише для людей із легким чи середнім ступенями захворюваності. Водночас це дасть змогу звільнити стандартні апарати ШВЛ для пацієнтів у більш тяжкому стані.

"Ми хочемо задіяти власні ресурси й можливості, аби долучитися до боротьби проти пандемії COVID-19", - заявив генеральний директор CERN Фабіола Джіанотті.

Зазначимо, що Центр уже виробляє дезінфікуючий розчин для місцевої поліції (будівля CERN розташована біля кордону між Францією та Швейцарією на території останньої), а також друкує на 3D-принтерах маски та захисні екрани для правоохоронців.

Читайте також: Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня