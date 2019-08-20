Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК. САП оголосила його в розшук

Таким чином ВРП відмовила у клопотанні Генпрокуратури про відсторонення Вовка від посади судді

Вища рада правосуддя залишила на посаді суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Відповідне рішення оголосили під час засідання ВРП.

Оновлення. Колишнього главу Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук, повідомляє пресслужба САП.

"Враховуючи те, що підозрюваний перебуває за межами України і не з'являється на виклик слідчих, він був оголошений у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Дмитра Вовка, він знаходиться зараз на навчанні в Гарварді.

Раніше, Павло Вовк заявив, що склав повноваження голови ОАСК.

Нагадаємо, ГПУ подала до ВРП клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та Ігоря Погрібніченка.