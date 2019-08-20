Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК. САП оголосила його в розшук
Відповідне рішення оголосили під час засідання ВРП.
Оновлення. Колишнього главу Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук, повідомляє пресслужба САП.
"Враховуючи те, що підозрюваний перебуває за межами України і не з'являється на виклик слідчих, він був оголошений у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.
За словами адвоката Дмитра Вовка, він знаходиться зараз на навчанні в Гарварді.
Раніше, Павло Вовк заявив, що склав повноваження голови ОАСК.
Нагадаємо, ГПУ подала до ВРП клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та Ігоря Погрібніченка.
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