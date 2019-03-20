Вийшов перший трейлер фільму Тарантіно з Ді Капріо та Бредом Піттом

Студія Sony Pictures Entertainment випустила перший трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" американського кінорежисера Квентіна Тарантіно.

Події фільму розгортаються у 1969 році. У центрі сюжету актор Рік Далтон (якого грає Ді Капріо) та його дублер Кліфф Бут (якого грає Бред Пітт), які намагаються потрапити на екрани, повідомляє "Громадське".

Прем'єра фільму запланована на липень 2019.

Нагадаємо, що премію "Оскар" за 2019 рік в номінації "Найкращий фільм" отримала драмедія "Зелена книга".