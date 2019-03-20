НОВИНИСтудія Sony Pictures Entertainment випустила перший трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" американського кінорежисера Квентіна Тарантіно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вийшов перший трейлер фільму Тарантіно з Ді Капріо та Бредом Піттом
Прем'єра фільму запланована на липень 2019
Фото:"Одного разу в Голлівуді"
Події фільму розгортаються у 1969 році. У центрі сюжету актор Рік Далтон (якого грає Ді Капріо) та його дублер Кліфф Бут (якого грає Бред Пітт), які намагаються потрапити на екрани, повідомляє "Громадське".
Прем'єра фільму запланована на липень 2019.
Нагадаємо, що премію "Оскар" за 2019 рік в номінації "Найкращий фільм" отримала драмедія "Зелена книга".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 03 2019 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"