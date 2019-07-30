Якщо Кличко захоче приєднатися до "Європейської солідарності", ми залюбки подумаємо, - Порошенко

Якщо міський голова Віталій Кличко захоче приєднатися до "Європейської солідарності", партія залюбки розгляне цю пропозицію.

"Якщо Кличко забажає приєднатися до «Європейської солідарності», я думаю, що це йому додасть (підтримки - ред) і ми залюбки розглянемо цю пропозицію. Я говорив з ним телефоном, але ми не обговорювали місцеві вибори", - заявив Порошенко, повідомляє "Громадське".

Він додав, що у партії є велика кількість міських голів, лідерів місцевого самоврядування, лідерів об’єднаних територіальних громад, які мають тверду підтримку.

Також Порошенко зазначив, що місцеві вибори, які мають бути проведені наступного року, можуть провести і найближчим часом.