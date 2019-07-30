Якщо Кличко захоче приєднатися до "Європейської солідарності", ми залюбки подумаємо, - Порошенко
"Якщо Кличко забажає приєднатися до «Європейської солідарності», я думаю, що це йому додасть (підтримки - ред) і ми залюбки розглянемо цю пропозицію. Я говорив з ним телефоном, але ми не обговорювали місцеві вибори", - заявив Порошенко, повідомляє "Громадське".
Він додав, що у партії є велика кількість міських голів, лідерів місцевого самоврядування, лідерів об’єднаних територіальних громад, які мають тверду підтримку.
Також Порошенко зазначив, що місцеві вибори, які мають бути проведені наступного року, можуть провести і найближчим часом.
Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.
Нагадаємо, що раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
Сам Віталій Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування".
У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою. Однак, коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольне "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за якого голосували кияни. В результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді глави міськадміністрації змінив Олександр Попов, а "Партія регіонів" отримала реальну владу в місті.
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