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З "Шахтаря" йде головний тренер

Фонсека очолював "гірників" з 1 червня 2016 року
Португальський тренер донецького футбольного клубу "Шахтар" завершує роботу в ньому.
З "Шахтаря" йде головний тренер Паулу Фонсека Фото: fc-metalist.com

Контракт Фонсеки з "Шахтарем" мав закінчитися 2020 року. Власник клубу Рінат Ахметов подякував португальцю і побажав йому успіхів в італійському чемпіонаті (Фонсека очолив "Рому"), повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Фонсека очолював "гірників" з 1 червня 2016 року. З командою він зробив 3 "золотих дублі" та повернув "Шахтарю" абсолютне лідерство в українському футболі. За ці роки "оранжево-чорні" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України, зазначають у клубі.

Усього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, у яких здобула 103 перемоги.

Нагадаємо, що Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про перехід захисника Олега Данченка в російський "Єнісей", також російський футбольний клуб "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракицького.

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11 06 2019 12:51
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