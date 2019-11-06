З "Шахтаря" йде головний тренер
Контракт Фонсеки з "Шахтарем" мав закінчитися 2020 року. Власник клубу Рінат Ахметов подякував португальцю і побажав йому успіхів в італійському чемпіонаті (Фонсека очолив "Рому"), повідомляє прес-служба "Шахтаря".
Фонсека очолював "гірників" з 1 червня 2016 року. З командою він зробив 3 "золотих дублі" та повернув "Шахтарю" абсолютне лідерство в українському футболі. За ці роки "оранжево-чорні" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України, зазначають у клубі.
Усього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, у яких здобула 103 перемоги.
Нагадаємо, що Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про перехід захисника Олега Данченка в російський "Єнісей", також російський футбольний клуб "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракицького.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії