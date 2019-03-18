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З "Укроборонпрому" частково знімуть державну таємницю, - Луценко

Очікується, що деякі сторони діяльності підприємства будуть розсекречені
З діяльності державного концерну "Укроборонпром", навколо якого розгорнувся скандал із розкраданнями, буде частково знято державну таємницю.
З "Укроборонпрому" частково знімуть державну таємницю, - Луценко Фото: Українська правда

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко, інформує LB.ua.

"Буде знято частково з певних позицій таємницю. Більш прозорі процеси будуть пов'язані з перенесенням окремих підприємств "Укроборонпрому" в перелік тих, які можуть корпоратизуватися, з переліку підприємств, які не могли корпоратизуватися", - повідомила Луценко.

Луценко також анонсувала, що в держконцерн "Укроборонпром" "будуть введені спостерігачі від НАТО".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО, що передбачає аудит "Укроборонпрому".

Президент України Петро Порошенко вважає, що аудит держконцерну "Укроборонпром" повинна проводити одна з чотирьох відомих іноземних аудиторських компаній.

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18 03 2019 14:00
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