З "Укроборонпрому" частково знімуть державну таємницю, - Луценко
Про це повідомила представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко, інформує LB.ua.
"Буде знято частково з певних позицій таємницю. Більш прозорі процеси будуть пов'язані з перенесенням окремих підприємств "Укроборонпрому" в перелік тих, які можуть корпоратизуватися, з переліку підприємств, які не могли корпоратизуватися", - повідомила Луценко.
Луценко також анонсувала, що в держконцерн "Укроборонпром" "будуть введені спостерігачі від НАТО".
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО, що передбачає аудит "Укроборонпрому".
Президент України Петро Порошенко вважає, що аудит держконцерну "Укроборонпром" повинна проводити одна з чотирьох відомих іноземних аудиторських компаній.
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