За екс-командувача Нацгвардії Аллерова внесли заставу 4,8 млн грн

Однак він досі перебуває під вартою

За колишнього главу Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого підозрюють у заволодінні державним майном, внесли заставу в 4,8 мільйона гривень.

"Заставу внесли, але не відпустили, роблять все, щоб тримати його", - повідомив адвокат підозрюваного Ігор Мороз, інформує "Громадське".

Заставу внесли в п'ятницю, 17 травня, після 18 години, причиною затримки могло стати завершення робочого дня, зазначає видання.

За словами адвоката, Аллерова повинні відпустити наступного тижня.

Нагадаємо, що НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".

Екс-очільнику Нацгвардії інкримінують 191 статтю ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

САП просило суд обрати екс-очільнику Нацгвардії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 11 млн грн.

Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, за даними САП, він досі має вплив на структуру.

Окрім того, в САП повідомили, що донька Аллерова, має подвійне громадянство — українське та російське і більшість часу проживає у Москві. Слідство з'ясувало, що вона отримала квартиру від "Укрбуд Девелопмент", компанії, яка фігурує в розслідуванні, за заниженою ціною.

Сам же Аллеров під час допиту наголошував, що справа є політично вмотивованою, а його донька є громадянкою України та проживає в Україні.

У разі внесення застави Аллеров зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон і виконати низку інших обов'язків.

17 травня Аллерова відправили під варту на два місяці із правом застави у 4,8 мільйона гривень.