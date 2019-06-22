"Захоплення влади" Порошенком, Парубієм і Гройсманом розслідує ДБР, - ЗМІ

Народні депутати від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич і Василь Німченко подали звернення до Держбюро розслідувань про захоплення державної влади екс-президентом Петром Порошенком, спікером Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом

За інформацією журналістів, звернення надійшло до ДБР близько місяця тому, і зараз у справі вже почалися допити.

Депутати стверджують, що Порошенко, Парубій і Гройсман, "діючи спільно, у змові, з прямим умислом на захоплення неконституційним і незаконним способом державної влади (...) вдалися до зловживання службовим становищем і прямого порушення конституційних норм...", йдеться в "УП".

За твердженням заявників, колишній глава держави, голова парламенту і керівник Кабміну скоїли "злочини, які полягають у захопленні державної влади, змові з її захоплення, зловживанні владою і службовим становищем".

З точки зору Німченка і Шуфрича, в момент призначення Гройсмана прем'єром у Раді була відсутня коаліція, сформована відповідно до вимог Основного закону.

Депутати вважають це прямим порушенням Конституції і кримінальним правопорушенням, просять ДБР вважати їхнє звернення повідомленням про скоєння злочину і внести відповідні матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Документ направили до ДБР ще до винесення рішення КС про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

"Але тепер депутатське звернення стає для згаданих у ньому осіб більш небезпечним. Оскільки вердикт КС побічно підтвердив відсутність в Раді коаліції", - йдеться у тексті.

Нагадаємо, раніше партія ВО "Батьківщина" звернулася до Державного бюро розслідувань з заявою через доведення до штучного банкрутства української газотранспортної системи.

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