НОВИНИЖурнал Time назвав чотирьох вчених, які працювали над вакцинами від коронавірусу, "Героями року-2021". Видання охарактеризувало їх як "чарівних працівників".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Журнал Time назвав розробників вакцин від коронавірусу "Героями року"
Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти COVID-19, використовуючи різні платформи і технології
Фото: вакцина (freepik)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.
Серед вчених, які брали участь у розробці вакцин від коронавірусу, журнал виділив:
імунолога Кіззмекію Корбетт;
заступника директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Барні Грема;
біохіміка з Угорщини Каталін Каріко;
американського вченого Дрю Вайсмана.
"Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти COVID-19, використовуючи різні платформи і технології", - відзначили в журналі.
Однак, додали у виданні, Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман змогли досягти прориву виняткової важливості, представивши інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.
Журнал Time назвав розробників вакцин від коронавірусу "Героями року"
Фото: Time назвав розробників вакцин від коронавірусу" Героями року " (facebook.com/time)
Нагадаємо, у червні королева Британії Єлизавета II присвятила у лицарі розробників вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
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13 12 2021 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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