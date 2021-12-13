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Журнал Time назвав розробників вакцин від коронавірусу "Героями року"

Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти COVID-19, використовуючи різні платформи і технології
Журнал Time назвав чотирьох вчених, які працювали над вакцинами від коронавірусу, "Героями року-2021". Видання охарактеризувало їх як "чарівних працівників".
Журнал Time назвав розробників вакцин від коронавірусу "Героями року" Фото: вакцина (freepik)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.
 
Серед вчених, які брали участь у розробці вакцин від коронавірусу, журнал виділив:
 
імунолога Кіззмекію Корбетт;
 
заступника директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Барні Грема;
 
біохіміка з Угорщини Каталін Каріко;
 
американського вченого Дрю Вайсмана.
 
"Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти COVID-19, використовуючи різні платформи і технології", - відзначили в журналі.
 
Однак, додали у виданні, Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман змогли досягти прориву виняткової важливості, представивши інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.
 
Журнал Time назвав розробників вакцин від коронавірусу &quot;Героями року&quot;
 
Фото: Time назвав розробників вакцин від коронавірусу" Героями року " (facebook.com/time)
 
Нагадаємо, у червні королева Британії Єлизавета II присвятила у лицарі розробників вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
 
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13 12 2021 16:36
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