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Бойовики двічі впродовж дня застосовували важке артилерійське озброєння, - штаб АТО

Одного військовослужбовця ЗСУ було поранено
Російсько-терористичні бандформування продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Двічі впродовж дня бойовики застосовували й важке артилерійське озброєння.
Бойовики двічі впродовж дня застосовували важке артилерійське озброєння, - штаб АТО Фото: EPA/UPG

Всього, з початку доби, незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Понад половина фактів застосування противником зброї проти українських захисників зафіксована саме на цій ділянці лінії зіткнення. Зокрема, в першій половині дня бойовики здійснили потужний артилерійський обстріл наших укріплень неподалік Гнутового зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів. По наших позиціях в районі Новотроїцького та Красногорівки ворог бив з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, біля Новотроїцького, а також біля Мар'їнки незаконні збройні формування обстрілювали наших воїнів з озброєння БМП. Під ворожим вогнем з гранатометів та стрілецької зброї опинились опорні пункти сил АТО, які розташовані поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя та Богданівки

Донецький напрямок. Важке артилерійське озброєння калібру 122 мм на цьому напрямку противник ще на початку доби застосовував проти бійців ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Наші опорні пункти у південному передмісті Авдіївки та біля Верхньоторецького бойовики декілька разів обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Західніше під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились укріплення сил АТО в районі Пісків.

Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування бойовики російсько-терористичних військ 4 разі порушували режим припинення вогню. З протитанкових ракетних комплексів бандити вели вогонь по наших позиціях поблизу Новозванівки та Троїцького. Біля Новотошківського застосовували автоматичні станкові гранатомети. А в районі Валуйського українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

З початку доби одного військовослужбовця ЗС України було поранено.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 48 разів обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі, в результаті поранено двох українських військовослужбовців.

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22 05 2017 18:59
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