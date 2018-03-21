МОЗ: в Україні триває спалах кору
"З середини лютого спостерігалося поступове зменшення кількості нових випадків хвороби. Водночас, спалах кору триває. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 11-й тиждень 2018 року на кір захворіла 701 людина (260 дорослих і 441 дитина)", - інформує МОЗ.
Всього впродовж одинадцяти тижнів 2018 року на кір захворіли 7752 людини – 2687 дорослих і 5065 дітей. Госпіталізовано 5352 людей. З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих.
"Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1662), Закарпатській (1396), Одеській (1110), Чернівецькій (740), Львівській (656) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській (9), Херсонській (13) областях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що кількість хворих на кір із 5 по 11 березня зменшилася на 10% порівняно з попереднім тижнем і становила 617 людей.
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