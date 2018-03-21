МОЗ: в Україні триває спалах кору

Всього впродовж одинадцяти тижнів 2018 року на кір захворіли 7752 людини

У МОЗ заявляють, що в Україні триває спалах кору, незважаючи на зниження рівня захворюваності.

"З середини лютого спостерігалося поступове зменшення кількості нових випадків хвороби. Водночас, спалах кору триває. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 11-й тиждень 2018 року на кір захворіла 701 людина (260 дорослих і 441 дитина)", - інформує МОЗ.

Всього впродовж одинадцяти тижнів 2018 року на кір захворіли 7752 людини – 2687 дорослих і 5065 дітей. Госпіталізовано 5352 людей. З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих.

"Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1662), Закарпатській (1396), Одеській (1110), Чернівецькій (740), Львівській (656) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській (9), Херсонській (13) областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що кількість хворих на кір із 5 по 11 березня зменшилася на 10% порівняно з попереднім тижнем і становила 617 людей.