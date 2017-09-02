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Вартість послуг на отримання прав та реєстрації автомобіля зросте, - МВС

"Водійське посвідчення або реєстрація машини, це не просто право — це привілей. Це не повинно бути дуже дешево, і вже тим більше це не має доплачувати держава", - зазначив керівник СЦ МВС
У Міністерстві внутрішніх справ планують переглянути цінову політику на послуги, пов'язані з отриманням водійських прав і реєстрацією автомобіля.
Вартість послуг на отримання прав та реєстрації автомобіля зросте, - МВС Фото: autoexpert.in.ua

Керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій підкреслив, що в деяких успектах цінова політика у цій сфері виглядає абсурдно, привівши в приклад вартість іспиту на отримання прав в 26 грн, - повідомляє "Укрінформ".

"При цьому ми надаємо транспортний засіб, який потрібно заправити. Я вже мовчу про амортизаційні витрати, які становлять набагато більше 26 гривень. І в рамках цих змін будемо пропонувати якісь пропорції, щоб на Міністерство внутрішніх справ, зокрема, на сервісні центри, розподілялися гроші від надходжень від адміністративних послуг, як це зараз працює в Мін'юсті. Звичайно, ми розуміємо, що якість послуг має бути відповідним, і у нас в державі були з цим проблеми. Але в системі реформування все має один одному відповідати. Над якістю ми, як бачите, почали серйозну реформу і вже довели, що адміністративні послуги можуть надавати зручно. Думаю, що те ж саме має статися і з ціновою політикою в розумних пропорціях", - сказав він.

Владислав Криклій також зазначив, що МВС не влаштовує цінова політика в частині реєстрації транспортного засобу

"Так, плануємо (переглянути ціни, - ред.). Правильно сказав нам один з європейських експертів, водійське посвідчення або реєстрація машини, це не просто право — це привілей. Це не повинно бути дуже дешево, і вже тим більше це не має доплачувати держава, тому що, як правило, водійське посвідчення та реєстрацію машини отримує не найбідніший чоловік. І тут ми маємо соціальну несправедливість: реєструють машини і здають на водійське не всі громадяни, а платити мають усі з урахуванням одержуваного державою шкоди при наданні послуг нижче собівартості", - зазначив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Раніше iPress.ua повідомляв, що водіям легкових автомобілів із посвідченням категорії "В" не треба буде повторно складати іспити для підтвердження прав керувати машиною, проте необхідно буде проходити медогляд.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ планує зобов'язати водіїв автотранспорту проходити медичний огляд кожні 15 років через небезпеки при перевезенні пасажирів чи небезпечних вантажів.

 
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09 02 2017 15:11
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