Штаб: за донбу на Донбасі зафіксували шість ворожих обстрілів
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Вздовж всієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, 13 січня вдень, російсько-окупаційні угруповання вперше в цьому році і вперше за час новорічно-різдвяного перемерья грубо порушили Мінські домовленості і застосували, крім піхотного озброєння і мінометів, ще й артилерійські системи.
На Донецькому напрямку противник вів вогонь із артилерійської установки калібру 122 мм, важких мінометів і гранатометів у Водяного, що на Приазов'ї. У Павлополя бойовики здійснили обстріл позицій ВСУ з 120-мм мінометів.
Крім того, важкі міномети, гранатомети і ПТРД ворог застосував в районі шахти " Бутівка, а 82-мм міномети та стрілецька зброя - неподалік Кам'янки. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї незаконні збройні формування прицільно стріляли у Верхньоторецької.
На Луганському напрямку зафіксовано п'ять розривів від міномета калібру 82-мм навколо Новолуганского.
У штабі зазначили, що українські захисники відкривали вогонь лише в одному випадку.
12 січня сепаратисти порушували режим тиші на обох напрямках, вели вогонь із забороненого озброєння. Загиблих серед українських військових немає, поранення отримали двоє бійців в районі Троїцького.
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