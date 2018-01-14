Штаб: за донбу на Донбасі зафіксували шість ворожих обстрілів

Натомість, 13 січня вдень, російсько-окупаційні угруповання вперше в цьому році застосували артилерійські системи

Друга половина минулих діб починаючи з 15.30 пройшла без порушень режиму припинення вогню. Загалом зафіксовано 6 обстрілу укріплень Збройних Сил України, один український захисник отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вздовж всієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, 13 січня вдень, російсько-окупаційні угруповання вперше в цьому році і вперше за час новорічно-різдвяного перемерья грубо порушили Мінські домовленості і застосували, крім піхотного озброєння і мінометів, ще й артилерійські системи.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь із артилерійської установки калібру 122 мм, важких мінометів і гранатометів у Водяного, що на Приазов'ї. У Павлополя бойовики здійснили обстріл позицій ВСУ з 120-мм мінометів.

Крім того, важкі міномети, гранатомети і ПТРД ворог застосував в районі шахти " Бутівка, а 82-мм міномети та стрілецька зброя - неподалік Кам'янки. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї незаконні збройні формування прицільно стріляли у Верхньоторецької.

На Луганському напрямку зафіксовано п'ять розривів від міномета калібру 82-мм навколо Новолуганского.

У штабі зазначили, що українські захисники відкривали вогонь лише в одному випадку.

12 січня сепаратисти порушували режим тиші на обох напрямках, вели вогонь із забороненого озброєння. Загиблих серед українських військових немає, поранення отримали двоє бійців в районі Троїцького.