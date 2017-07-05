В Афганістані вбили главу "Ісламської держави"
Про це заявив президент Афганістану Ашраф Гані, повідомляє Reuters.
Хасіб був убитий під час операції спецслужб країни, яка пройшла на сході країни в Нангархарі.
Він став лідером угруповання в Афганістані після того, як його попередник Хафіз Саїд Хан загинув під час атаки американського безпілотника.
Хасіб імовірно був організатором кількох терактів в Афганістані, зокрема, атаки на госпіталь в Кабулі в березні, коли група бойовиків, переодягнувшись в медичний одяг, влаштувала стрілянину в лікарні. Тоді щонайменше 30 осіб загинуло та 50 були поранені.
Нагадаємо, лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був поранений під час авіаудару в Іраку. Згодом його затримали на території Сирії.
Раніше бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків