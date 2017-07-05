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В Афганістані вбили главу "Ісламської держави"

Хасіб імовірно був організатором кількох терактів в Афганістані
Глава бойовиків "Ісламської держави" в Афганістані Абдул Хасіб убитий.
В Афганістані вбили главу "Ісламської держави" Фото: John Moore/Getty Images

Про це заявив президент Афганістану Ашраф Гані, повідомляє Reuters.

Хасіб був убитий під час операції спецслужб країни, яка пройшла на сході країни в Нангархарі.

Він став лідером угруповання в Афганістані після того, як його попередник Хафіз Саїд Хан загинув під час атаки американського безпілотника.

Хасіб імовірно був організатором кількох терактів в Афганістані, зокрема, атаки на госпіталь в Кабулі в березні, коли група бойовиків, переодягнувшись в медичний одяг, влаштувала стрілянину в лікарні. Тоді щонайменше 30 осіб загинуло та 50 були поранені. 

Нагадаємо, лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був поранений під час авіаудару в Іраку. Згодом його затримали на території Сирії.

Раніше бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.

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07 05 2017 22:30
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