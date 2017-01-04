В Іраку вбито "праву руку" лідера ІДІЛ, – ЗМІ

Бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.

Про це повідомило державне телебачення Іраку з посиланням на військову розвідку країни, пише Reuters.

Аль-Джумейлі був убитий з іншими командирами ІДІЛ під час атаки іракських ВПС недалеко від кордону із Сирією, в районі Аль-Каїм. При цьому дата цієї операції не називається.

Бойовик вважався правою рукою лідера ІДІЛ та "міністром з війни".

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, іракські винищувачі здійснили авіаудари проти "Ісламської Держави" за межами Мосула. Більш як 100 бойовиків було знищено.

Військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.

Іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.