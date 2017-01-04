В Іраку вбито "праву руку" лідера ІДІЛ, – ЗМІ
Про це повідомило державне телебачення Іраку з посиланням на військову розвідку країни, пише Reuters.
Аль-Джумейлі був убитий з іншими командирами ІДІЛ під час атаки іракських ВПС недалеко від кордону із Сирією, в районі Аль-Каїм. При цьому дата цієї операції не називається.
Бойовик вважався правою рукою лідера ІДІЛ та "міністром з війни".
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Нагадаємо, іракські винищувачі здійснили авіаудари проти "Ісламської Держави" за межами Мосула. Більш як 100 бойовиків було знищено.
Військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.
Іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків