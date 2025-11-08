У Німеччині затримали 16-річного росіянина за поширення пропаганди ІДІЛ

Під час обшуку у його квартирі вилучили предмети, які проходять експертизу.

У Німеччині правоохоронці затримали 16-річного громадянина Росії за підозрою у поширенні пропаганди терористичної організації «Ісламська держава» та демонстрації зброї у соцмережах.

Про це повідомляє BILD.

Розслідування проти підлітка веде Державна служба безпеки Німеччини. Його підозрюють у поширенні екстремістського контенту та можливому порушенні закону про зброю.

Увечері 7 листопада спецпідрозділ SWAT провів обшук у квартирі хлопця в місті Ноттульн, а також у помешканні його батьків. За даними BILD, у соцмережах підозрюваний публікував фото з ісламістською символікою, ножами та пістолетами, супроводжуючи їх посиланнями на ІДІЛ.

Акаунт підлітка в Instagram привернув увагу поліції через радикальний контент. Слідчі вважають, що він міг бути залучений або симпатизувати ісламістським мережам.

Під час обшуку правоохоронці вилучили кілька предметів, які нині проходять експертизу. Результати очікують до середини наступного тижня.

Самого підлітка не було вдома його затримали після тренування у Мюнстері, неподалік автобусної зупинки. Ордер на арешт наразі не видано, триває перевірка його зв’язків з іншими учасниками ісламістських угруповань.