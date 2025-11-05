Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США просять ООН скасувати санкції проти президента Сирії

05 листопада 2025, 12:32
США просять ООН скасувати санкції проти президента Сирії
Фото: UNSPLASH
Незабаром він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Сполучені Штати запропонували Раді Безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмед Хусейн аш-Шараа. 
 
Про це пише Reuters.
 
Проєкт резолюції також передбачає скасування санкцій проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.
 
Поки що незрозуміло, коли його можуть поставити на голосування. Для ухвалення резолюції необхідно щонайменше дев’ять голосів "за" та відсутність вето з боку росії, Китаю, США, Франції чи Великої Британії.
 
США протягом кількох місяців закликали Раду Безпеки ООН послабити санкції щодо Сирії. Сам Вашингтон уже виключив угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке прийшло до влади в Сирії, зі списку терористичних організацій.
 
ХТШ, раніше відоме як "Фронт ан-Нусра", було офіційним крилом "Аль-Каїди" в Сирії до розриву зв’язків у 2016 році. З травня 2014 року угруповання перебуває у списку санкцій Радбезу ООН проти "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".
 
Низка членів ХТШ — включно з президентом Сирії та главлю МВС — також перебувають під санкціями ООН. Це включає заборону на поїздки, заморожуванням активів та ембарго на постачання зброї.

 

СШАООНСиріясанкції

Останні матеріали

Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється