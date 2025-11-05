США просять ООН скасувати санкції проти президента Сирії

Сполучені Штати запропонували Раді Безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмед Хусейн аш-Шараа.

Проєкт резолюції також передбачає скасування санкцій проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Поки що незрозуміло, коли його можуть поставити на голосування. Для ухвалення резолюції необхідно щонайменше дев’ять голосів "за" та відсутність вето з боку росії, Китаю, США, Франції чи Великої Британії.

США протягом кількох місяців закликали Раду Безпеки ООН послабити санкції щодо Сирії. Сам Вашингтон уже виключив угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке прийшло до влади в Сирії, зі списку терористичних організацій.

ХТШ, раніше відоме як "Фронт ан-Нусра", було офіційним крилом "Аль-Каїди" в Сирії до розриву зв’язків у 2016 році. З травня 2014 року угруповання перебуває у списку санкцій Радбезу ООН проти "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Низка членів ХТШ — включно з президентом Сирії та главлю МВС — також перебувають під санкціями ООН. Це включає заборону на поїздки, заморожуванням активів та ембарго на постачання зброї.