США розслідують удар в Мосулі, де могли загинути сотні цивільних

У разі підтвердження інформації, це може стати найбільшою втратою цивільних за історію кампанії

Військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.

Про це повідомляє USA Today.

"Американські військові проводять розслідування повідомлень про загибель понад 100 мирних мешканців внаслідок авіанальоту коаліції минулого тижня в Мосулі, де підтримувані США іракські сили безпеки звільняють місто від бойовиків "Ісламської держави", – йдеться в публікації.

Якщо ця інформація підтвердиться, це буде найбільшою кількістю жертв серед цивільних у період повітряної кампанії Міжнародної коаліції в Іраку і Сирії, яка триває вже понад два роки.

У суботу Коаліція підтвердила, що на прохання іракських сил безпеки 17 березня завдала авіаудару в районі Мосула, де, за повідомленнями, загинула велика кількість цивільних.

У заяві коаліційних сил ідеться, що наразі оцінюється факт достовірності звітів про людськи втрати.

Минулого тижня в житловому районі іракського міста Мосул у результаті сильного вибуху, за повідомленнями, загинули кількасот мирних жителів. Іракські рятувальні команди виявили десятки тіл у руїнах кількох будівель у районі Аль-Джадіда в західній частині Мосула. Британське видання The Telegraph повідомляє, що причиною цього міг бути авіаудар, завданий коаліцією, очолюваною США.



Фото: usatoday.com



Фото: usatoday.com

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