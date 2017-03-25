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США розслідують удар в Мосулі, де могли загинути сотні цивільних

У разі підтвердження інформації, це може стати найбільшою втратою цивільних за історію кампанії
Військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.
США розслідують удар в Мосулі, де могли загинути сотні цивільних Фото: usatoday.com

Про це повідомляє USA Today.

"Американські військові проводять розслідування повідомлень про загибель понад 100 мирних мешканців внаслідок авіанальоту коаліції минулого тижня в Мосулі, де підтримувані США іракські сили безпеки звільняють місто від бойовиків "Ісламської держави", – йдеться в публікації.

Якщо ця інформація підтвердиться, це буде найбільшою кількістю жертв серед цивільних у період повітряної кампанії Міжнародної коаліції в Іраку і Сирії, яка триває вже понад два роки.

У суботу Коаліція підтвердила, що на прохання іракських сил безпеки 17 березня завдала авіаудару в районі Мосула, де, за повідомленнями, загинула велика кількість цивільних.

У заяві коаліційних сил ідеться, що наразі оцінюється факт достовірності звітів про людськи втрати.

Минулого тижня в житловому районі іракського міста Мосул у результаті сильного вибуху, за повідомленнями, загинули кількасот мирних жителів. Іракські рятувальні команди виявили десятки тіл у руїнах кількох будівель у районі Аль-Джадіда в західній частині Мосула. Британське видання The Telegraph повідомляє, що причиною цього міг бути авіаудар, завданий коаліцією, очолюваною США.


Фото: usatoday.com


Фото: usatoday.com

Нагадаємо, наприкінці лютого сили спецпризначення федеральної поліції Іраку відбили у бойовиків "Ісламської держави" перший район у західній частині Мосула.

75 бригада дев'ятої Дивізії ВС Іраку знайшла в Мосулі арсенали хімічної зброї терористів ІДІЛ на одному зі складів міста.

Шиїтське збройне формування "Хашед аш-Шаабі", яке підтримує армію Іраку в операції зі звільнення Мосула, заявило про виявлення поблизу міста масового поховання жертв бойовиків "Ісламської держави".

Іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.

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25 03 2017 23:50
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