Ірак знищив понад сотню бойовиків ІДІЛ на сирійському кордоні, – ЗМІ
Про це повідомляє АР із посиланням на іракський уряд, пише Укрінформ.
"Іракські винищувачі здійснили авіаудари проти Ісламської Держави за межами Мосула, убивши понад 100 бойовиків", – йдеться в повідомленні.
Удари вразили три цілі ІДІЛ у Бааджі, віддаленому північно-західному місті неподалік від сирійського кордону, внаслідок чого було вбито приблизно 150-200 бойовиків.
У заяві не уточнюється, коли були здійснені авіаудари.
Офіційні особи не надали детальніші дані.
Видання також зазначає, що на даний момент не може перевірити отриману інформацію.
Нагадаємо, військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.
Іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.
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