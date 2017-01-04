Ірак знищив понад сотню бойовиків ІДІЛ на сирійському кордоні, – ЗМІ

Іракські винищувачі здійснили авіаудари проти "Ісламської Держави" за межами Мосула. Більш як 100 бойовиків було знищено.

Про це повідомляє АР із посиланням на іракський уряд, пише Укрінформ.

"Іракські винищувачі здійснили авіаудари проти Ісламської Держави за межами Мосула, убивши понад 100 бойовиків", – йдеться в повідомленні.

Удари вразили три цілі ІДІЛ у Бааджі, віддаленому північно-західному місті неподалік від сирійського кордону, внаслідок чого було вбито приблизно 150-200 бойовиків.

У заяві не уточнюється, коли були здійснені авіаудари.

Офіційні особи не надали детальніші дані.

Видання також зазначає, що на даний момент не може перевірити отриману інформацію.

Нагадаємо, військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.

Іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.