В Афганістані ісламісти вбили 30 пацієнтів госпіталю, - ФОТО
Атака почалася близько 9 години ранку, коли терорист-смертник підірвав себе поблизу входу до госпіталю, а троє нападників, застосувавши автоматичну зброю і ручні гранати, увійшли в будівлю і зайняли верхні поверхи лікарні. Про це повідомили афганські чиновники, інформує BBC.
Фото: ЕРА
Один зі співробітників лікарні повідомив, що бачив, як "одягнений в білий халат зловмисник тримав в руках автомат Калашникова і відкрив вогонь по охоронцях, пацієнтах і лікарях".
Сили безпеки перекрили район навколо лікарні, поруч із транспортною розв'язкою, і бійці спецназу спустилися на дах будинку з вертольотів.
Фото: ЕРА
Як повідомляє Reuters, терористична група Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад на військовий госпіталь.
У свою чергу, прес-секретар угруповання Талібан заперечив їх причетність до теракту, заявивши, що рух "ніяк не пов'язаний із нападом".
Фото: ЕРА
Як повідомили в Міністерстві оборони, в результаті теракту загинули, щонайменше, 30 осіб, більше 60 отримали поранення.
Президент Ашраф Гані заявив, що напад на лікарню "зневажив всі загальнолюдські цінності".
Фото: ЕРА
"У всіх релігіях, лікарня розглядається як захисна будівля і напад на неї означає напад на всю територію Афганістану", - сказав він.
Прес-секретар Міністерства оборони повідомив, що один із нападників був убитий, а ще двоє вели стрільбу по силовиках. Під час перестрілки загинув один афганський військовий, ще троє були поранені.
Зазначимо також, що військовий госпіталь в Кабулі знаходиться через дорогу від посольства США.
Раніше урядові чиновників попередили, що в цьому році кількість терактів у Кабулі, ймовірно, збільшиться.
Нагадаємо, у січні у східній провінції Нангархар, Афганістан, прогримів вибух, загинуло 7 мирних жителів.
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