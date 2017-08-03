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В Афганістані ісламісти вбили 30 пацієнтів госпіталю, - ФОТО

Президент Ашраф Гані заявив, що напад на лікарню "зневажив всі загальнолюдські цінності"
У середу, 8 березня, більше 30 осіб було вбито після того, як переодягнені в лікарів зловмисники увірвалися у найбільший військовий госпіталь в Кабулі.
В Афганістані ісламісти вбили 30 пацієнтів госпіталю, - ФОТО Фото: EPA

Атака почалася близько 9 години ранку, коли терорист-смертник підірвав себе поблизу входу до госпіталю, а троє нападників, застосувавши автоматичну зброю і ручні гранати, увійшли в будівлю і зайняли верхні поверхи лікарні. Про це повідомили афганські чиновники, інформує BBC.


Фото: ЕРА

Один зі співробітників лікарні повідомив, що бачив, як "одягнений в білий халат зловмисник тримав в руках автомат Калашникова і відкрив вогонь по охоронцях, пацієнтах і лікарях".

Сили безпеки перекрили район навколо лікарні, поруч із транспортною розв'язкою, і бійці спецназу спустилися на дах будинку з вертольотів.


Фото: ЕРА

Як повідомляє Reuters, терористична група Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад на військовий госпіталь.

У свою чергу, прес-секретар угруповання Талібан заперечив їх причетність до теракту, заявивши, що рух "ніяк не пов'язаний із нападом".


Фото: ЕРА

Як повідомили в Міністерстві оборони, в результаті теракту загинули, щонайменше, 30 осіб, більше 60 отримали поранення.

Президент Ашраф Гані заявив, що напад на лікарню "зневажив всі загальнолюдські цінності".


Фото: ЕРА

"У всіх релігіях, лікарня розглядається як захисна будівля і напад на неї означає напад на всю територію Афганістану", - сказав він.

Прес-секретар Міністерства оборони повідомив, що один із нападників був убитий, а ще двоє вели стрільбу по силовиках. Під час перестрілки загинув один афганський військовий, ще троє були поранені.

Зазначимо також, що військовий госпіталь в Кабулі знаходиться через дорогу від посольства США.

Раніше урядові чиновників попередили, що в цьому році кількість терактів у Кабулі, ймовірно, збільшиться.

Нагадаємо, у січні у східній провінції Нангархар, Афганістан, прогримів вибух, загинуло 7 мирних жителів.

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08 03 2017 16:30
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