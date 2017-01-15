Семеро мирних жителів загинуло внаслідок вибуху в Афганістані
Вибух стався на узбіччі однієї з доріг у східній провінції Нангархар. Загинуло щонайменше 7 мирних жителів, ще двоє дістали поранення, - повідомляє агентство Хinhuanet з посиланням на МВС країни, інформує 112.ua.
Згідно з повідомленням, відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з діючих у регіоні терористичних угруповань.
Нагадаємо, терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.
Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".
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