Семеро мирних жителів загинуло внаслідок вибуху в Афганістані

У східній провінції Нангархар, Афганістан, прогримів вибух, загинуло 7 мирних жителів.

Вибух стався на узбіччі однієї з доріг у східній провінції Нангархар. Загинуло щонайменше 7 мирних жителів, ще двоє дістали поранення, - повідомляє агентство Хinhuanet з посиланням на МВС країни, інформує 112.ua.

Згідно з повідомленням, відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з діючих у регіоні терористичних угруповань.

Нагадаємо, терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.

Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".