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Семеро мирних жителів загинуло внаслідок вибуху в Афганістані

Ще двоє дістали поранення
У східній провінції Нангархар, Афганістан, прогримів вибух, загинуло 7 мирних жителів.
Семеро мирних жителів загинуло внаслідок вибуху в Афганістані Фото:112.ua

Вибух стався на узбіччі однієї з доріг у східній провінції Нангархар. Загинуло щонайменше 7 мирних жителів, ще двоє дістали поранення, - повідомляє агентство Хinhuanet з посиланням на МВС країни, інформує 112.ua.

Згідно з повідомленням, відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з діючих у регіоні терористичних угруповань.

Нагадаємо, терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.

Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".

Унаслідок подвійного вибуху у столиці Афганістану Кабулі загинуло близько 50 осіб, поранено щонайменше 45 людей.
 
В афганській провінції Кандагар були поранені її губернатор Хамаюн Азізі і посол Об'єднаних Арабських Еміратів Джума Мухамад Абдула аль-Каабі внаслідок теракту.
 

 

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15 01 2017 11:15
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