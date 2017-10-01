В Афганістані внаслідок теракту постраждали посол ОАЕ та губернатор Кандагара
Вибух стався під час офіційної зустрічі, загинули щонайменше 7 осіб. І ще 17 зазнали поранень. Також через вибух постраждали ще один дипломат і речник губернатора провінції Самім Хполвак, - повідомляє Aljazeera.
Також були вбиті 4 охоронці посла.
За даними джерела видання, губернатор провінції у важкому стані.
Поки жодне з угруповань не взяло відповідальність за теракт.
Видання tolonews повідомляє про 11 загиблих.
Нагадаємо, терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.
Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".
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