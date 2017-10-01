В Афганістані внаслідок теракту постраждали посол ОАЕ та губернатор Кандагара

Також були вбиті 4 охоронці посла

В афганській провінції Кандагар були поранені її губернатор Хамаюн Азізі і посол Об'єднаних Арабських Еміратів Джума Мухамад Абдула аль-Каабі внаслідок теракту.

Вибух стався під час офіційної зустрічі, загинули щонайменше 7 осіб. І ще 17 зазнали поранень. Також через вибух постраждали ще один дипломат і речник губернатора провінції Самім Хполвак, - повідомляє Aljazeera.

Також були вбиті 4 охоронці посла.

За даними джерела видання, губернатор провінції у важкому стані.

Поки жодне з угруповань не взяло відповідальність за теракт.

Видання tolonews повідомляє про 11 загиблих.

Нагадаємо, терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.

Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".