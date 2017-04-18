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В Сирії затримали ватажка "Ісламської Держави" Аль-Багдаді

Його упіймали при спробі втечі з Іраку до Сирії
Ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра Аль-Багдаді затримали на території Сирії.
В Сирії затримали ватажка "Ісламської Держави" Аль-Багдаді Абу Бакр аль Багдаді. Фото: AP

Ватажка ІДІЛ Аль-Багдаді затримали при спробі втечі до Сирії з території Іраку. Також відомо, що його спільними зусиллями затримали сирійські і російські військові. Про це інформує The Baghdad Post з посиланням на розвіддані Європейського департаменту з безпеки та інформації (DESI).

Інших подробиць в DESI не повідомляють, інформація про затримання Аль-Багдаді уточнюється.

Нагадаємо, 1 квітня бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.

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18 04 2017 17:59
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