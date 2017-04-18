CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВатажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра Аль-Багдаді затримали на території Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Сирії затримали ватажка "Ісламської Держави" Аль-Багдаді
Його упіймали при спробі втечі з Іраку до Сирії
Абу Бакр аль Багдаді. Фото: AP
Ватажка ІДІЛ Аль-Багдаді затримали при спробі втечі до Сирії з території Іраку. Також відомо, що його спільними зусиллями затримали сирійські і російські військові. Про це інформує The Baghdad Post з посиланням на розвіддані Європейського департаменту з безпеки та інформації (DESI).
Інших подробиць в DESI не повідомляють, інформація про затримання Аль-Багдаді уточнюється.
Нагадаємо, 1 квітня бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.
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