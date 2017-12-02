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Унаслідок авіаудару в Іраку був поранений ватажок ІДІЛ аль-Багдаді

Поранення також отримали інші терористичні лідери
Лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був поранений під час авіаудару в Іраку.
Унаслідок авіаудару в Іраку був поранений ватажок ІДІЛ аль-Багдаді Фото: ap.org

Про це повідомляє РБК з посиланням на Al Sumaria.

Удар з повітря було завдано по західній частині міста Каїм провінції Анбар.

За повідомленням джерел, бойовик прибув туди на з'їзд лідерів ІДІЛ. Авіаудари, за словами співрозмовника агентства, були нанесені на основі даних розвідки. Крім аль-Багдаді, поранення також отримали кілька інших терористичних лідерів.

У грудні 2016 року Державний департамент США збільшив винагороду за інформацію, яка може посприяти затриманню Абу-Бакра аль-Багдаді до $25 млн. Раніше відомство пропонувало винагороду у розмірі $10 млн.

Нагадаємо, троє турецьких військових загинули в результаті атаки російської авіації в районі сирійського міста Ель-Баб.

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12 02 2017 23:48
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