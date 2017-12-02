Унаслідок авіаудару в Іраку був поранений ватажок ІДІЛ аль-Багдаді
Про це повідомляє РБК з посиланням на Al Sumaria.
Удар з повітря було завдано по західній частині міста Каїм провінції Анбар.
За повідомленням джерел, бойовик прибув туди на з'їзд лідерів ІДІЛ. Авіаудари, за словами співрозмовника агентства, були нанесені на основі даних розвідки. Крім аль-Багдаді, поранення також отримали кілька інших терористичних лідерів.
У грудні 2016 року Державний департамент США збільшив винагороду за інформацію, яка може посприяти затриманню Абу-Бакра аль-Багдаді до $25 млн. Раніше відомство пропонувало винагороду у розмірі $10 млн.
Нагадаємо, троє турецьких військових загинули в результаті атаки російської авіації в районі сирійського міста Ель-Баб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: