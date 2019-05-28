Адвокат Порошенка назвав скарги Портнова "юридичним тролінгом"
"Вся ця кампанія юридичної тролінгу, її пілотні документи спрямовані на підтримку РФ... У цього немає мети притягти до відповідальності, всі розуміють, що там немає складу злочину... Значить, заяв має бути багато", – сказав адвокат на прес-конференції у вівторок адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на питання про те, чи плануються якісь слідчі дії і допит Порошенка, адвокат сказав: "Мені про слідчі дії нічого не відомо. Дуже розраховую на те, що єдиною можливою слідчою дією... буде допит самого заявника".
За його словами, відповідну заяву він направив до ДБР. Головань переконаний, що допит Портнова стане підставою для закриття провадження за викладеними ним фактами.
У свою чергу народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко", представник "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв висловив думку, що реакція Європи на такі дії Портнова буде "вкрай негативною":
"Думаю, політичні переслідування будуть сприйняті вкрай негативно... Відчуваю, що буде велика підтримка Порошенка і всіх тих, хто проводив реформи", повідомляє "Українська правда".
На думку Ар'єва, з приводу заяв Портнова має бути відповідна реакція президента Володимира Зеленського, інакше це погіршить відносини України з європейськими партнерами.
"Це посилає нашим європейським друзям дуже погані сигнали, що ситуація з демократією, верховенством права і правами людини в Україні може розвернутися в інший бік", – заявив Ар'єв.
У той же час сам Портнов 28 травня в своєму Telegram каналі закликав депутатів і соціально активних громадян, не направляти до правоохоронних органів заяви про "злочини Порошенка, які викликають дискусію в суспільстві або є спірними".
"Тому що це дає прокурору Луценко політичні та інформаційні можливості продовжувати чіплятися за крісло, розповідати про реванш, наступ на армію, релігію і мову, пояснювати, чому він повинен залишитися прокурором і чому його відомство не санкціонує арешт активів членів його власної політичної команди", - каже Портнов.
Він пропонує "зосередитися тільки на найганебніших, брудних і безперечних злочинах Порошенка".
Нагадаємо, 27 травня колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань вже четверту заяву про "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.
Нагадаємо, що 19 травня Андрій Портнов повернувся в Україну.
Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, Портнов анонсував повернення в Україну у травні.
Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь в написанні т.зв. "Диктаторських законів", курирував в АП правові питання.
У березні 2018 СБУ відкрила справу про держзраду Портнова.
Нагадаємо, що виборчу кампанію кандидата в президенти Володимира Зеленського фінансували не лише його друзі і колеги, а й люди, пов'язані з оточенням Андрія Портнова і Павла Фукса. Дані оприлюднено в офіційному звіті кандидата, опублікованому на сайті Нацагентства запобігання корупції.
Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за інформацією видання LB.ua нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи "Відродження" та давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.
Раніше, український олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має стосунку до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.
Водночас, він підтвердив, що вже 20 років перебуває в хороших стосунках з Портновим. Крім того, Коломойський спростував припущення, що головний "юрист Януковича" допомагає йому у вирішенні питань, пов'язаних з "ПриватБанком".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент