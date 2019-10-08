Альтернатива Android: Huawei представив власну операційну систему

У пріоритеті Huawei поки що і надалі залишається використання Android, аби не розривати вже наявну "екосистему" з додатків та сервісів

Китайський виробник смартфонів та комунікаційного обладнання Huawei представив власну операційну систему — Harmony OS. Презентація відбулася на тлі тиску на Huawei з боку США, адже концерну загрожує втрата доступу до Android через американські санкції.

Нову можна буде встановити як на смартфони, так і на комп’ютери, планшети та на смарт-годинники. У компанії запевняють, що перехід зі старої системи на нову технічно "дуже простий", повідомляє "Громадське".

У Huawei кажуть, що працювали над цією операційною системою два роки. Harmony OS особлива тим, що вона не базується на таких операційних системах, як Unix або Linux.

"Ми хочемо створити глобальну операційну систему, яку буде використовувати не тільки Huawei", - сказав менеджер компанії під час презентації.

Він додав, що у пріоритеті Huawei поки що і надалі залишається використання Android, аби не розривати вже наявну "екосистему" з додатків та сервісів. Але якщо компанії знову обмежать доступ до якогось сервісу, тоді Huawei зможе безболісно перейти власну операційну систему.

Першим смартфоном з HarmonyOS стане Huawei Mate 30 Lite. Але це актуально тільки для Китаю. На міжнародному ринку продаватимуть версії з Android Q і оболонкою EMUI.

Нагадаємо, що у Державному департаменті заявили, що США не зможуть співпрацювати та обмінюватися інформацію з країнами, які використовують системи китайської компанії Huawei Technologies Co Ltd.

Також Сполучені Штати офіційно оголосили про порушення кримінальної справи проти однієї з провідних технологічних компаній Китаю Huawei Technologies. Компанія Huawei, у свою чергу подала до суду проти уряду США.

6 грудня доньку засновника китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу арештували в Канаді. Їй загрожує екстрадиція до США.