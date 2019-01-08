Бойовики не пропускають українських саперів на свій бік мосту, - ВІДЕО

Бойовики "ЛНР" не пускають працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій на свій бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській для розмінування прилеглої до мосту території

Представництво України в Спільному центрі з припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін дізналося про це від спостерігача ОБСЄ, який передав повідомлення бойовиків.

Розмінувати інший бік мосту мають саме українські сапери, йдеться в "Новости Донбасса" з посиланням на Станично-Луганську райдержадміністрацію.

"Якщо навіть із боку бойовиків так звані "сапери" проведуть роботи, то хто нестиме відповідальність, коли щось трапиться?", - запитують у Станично-Луганській РДА.

Напередодні у районі пункту пропуску "Станиця Луганська" сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій України приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту.

Раніше тристороння контактна група домовилася почати розмінування в районі моста в Станиці Луганській з 1 серпня.

Нагадаємо, що представники незаконних збройних формувань у Луганській області не допустили фахівців для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганска.

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