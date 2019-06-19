Імена винних у трагедії МН17 назвуть сьогодні
Зустріч відбудеться у нідерландському місті Ньювегейн. Пресзустріч проходитиме нідерландською та англійською мовами. Нідерланди представлятимуть генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек, голова кримінального відділення національної поліції НідерландівВільберт Поллісен, йдеться в "Укрінформ".
Україну представлятиме перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук.
Спілкуванню з пресою передуватиме закрита зустріч з рідними загиблих, яких поінформують першими.
Неофіційно голландські ЗМІ вже оприлюднили причетних до збиття боїнга. І хоча назвати мають чотири імені, у ЗМІ фігурує п’ять імен. Мова йде про чотирьох росіян, причетних до перевезення "Бука" і його запуску, та українця, який був звинувачений в державній зраді і також міг сприяти перевезенню установки до місця запуску. В сюжеті каналу NPO 2 фігурують імена російських військових Сергія Мучкаєва, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та українця Івана Без'язикова.
Підозри причетним до катастрофи висунуть після оприлюднення перших 4 імен.
До складу міжнародної Спільної слідчої групи входять поліцейські і судові органи Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України.
Нагадаємо, напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.
Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).
Додамо, уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.
Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.
Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.
Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.
Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.
У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.
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