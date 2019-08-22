ДБР викликало Порошенка на допит третього вересня Цю інформацію підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова

Колишнього президента Петра Порошенка викликали на допит до Державного бюро розслідувань на 3 вересня.

Фото: Поліщук Максим / УНІАН

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