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ДБР викликало Порошенка на допит третього вересня

Цю інформацію підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова
Колишнього президента Петра Порошенка викликали на допит до Державного бюро розслідувань на 3 вересня.
ДБР викликало Порошенка на допит третього вересня Фото: Поліщук Максим / УНІАН

Цю інформацію підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова. Водночас вона відмовилася уточнити, у якій справі цього разу викликали експрезидента, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Допит тривав дві години.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.

Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

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