Едема Бекірова з лікарні знову повернули в СІЗО

27 серпня його на тиждень госпіталізують у неврологію для обстеження

Кримськотатарського політв'язня Едема Бекірова, вивезеного 21 серпня в сімферопольську лікарню на медобстеження, доправили назад у СІЗО.

Повідомляють, що адвокат політв'язня теж підтвердив цю інформацію. Він повідомив, що 27 серпня Едема Бекірова планують на один тиждень госпіталізувати в неврологію для подальшого обстеження, інформує LB.ua.

Нагадаємо, що напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової через стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

13 липня Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Напередодні у Росії активісти закликали міністра охорони здоров`я Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в сімферопольському СІЗО.

Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.

Відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.

Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.