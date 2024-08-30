Гарріс збільшує відрив від Трампа
Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс збільшила відрив від республіканця Дональда Трампа в передвиборчих перегонах.
Гарріс має 45% проти 41% у Трампа, пише Reuters з посиланням на результати опитування Reuters/Ipsos.
Відрив Гарріс у 4 процентних пункти виявилася більшою, ніж у попередньому опитуванні Reuters/Ipsos, що було проведено в кінці липня. Тоді Трамп випереджав демократку на 1%.
Нове опитування демонструє, що Гарріс набирає підтримку серед жінок і латиноамериканців.
При цьому республіканець лідирує серед білих виборців та чоловіків: його головна перевага серед виборців без вищої освіти скоротилася до 7 пунктів в останньому опитуванні порівняно з 14 пунктами в липні.
"Люди більше вмотивовані майбутнім, ніж минулим. Вони бачать Камалу Гарріс як майбутнє", - каже засновниця She the People Еймі Еллісон.
Виборці Трампа пояснили, що обрали Трампа за найкращий підхід до управління економікою США - 45% проти 36%.
Гарріс же мала перевагу 47% проти 31% за політикою абортів.
Проте Трамп випереджає Гарріс у семи штатах: Вісконсін, Пенсільванія, Джорджія, Арізона, Північна Кароліна, Мічиган та Невада, де він має 45% проти 43%.
Ми також писали, що Гарріс зібрала рекордну суму після виходу Байдена з перегонів.
Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.
Президент США опублікував ще один допис у соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс.