Гарріс збільшує відрив від Трампа

Демократка набирає підтримку серед жінок і латиноамериканців в той чамс, як Трамп лідирує серед білих виборців і чоловіків.

Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс збільшила відрив від республіканця Дональда Трампа в передвиборчих перегонах.

Гарріс має 45% проти 41% у Трампа, пише Reuters з посиланням на результати опитування Reuters/Ipsos.

Відрив Гарріс у 4 процентних пункти виявилася більшою, ніж у попередньому опитуванні Reuters/Ipsos, що було проведено в кінці липня. Тоді Трамп випереджав демократку на 1%.

Нове опитування демонструє, що Гарріс набирає підтримку серед жінок і латиноамериканців.

При цьому республіканець лідирує серед білих виборців та чоловіків: його головна перевага серед виборців без вищої освіти скоротилася до 7 пунктів в останньому опитуванні порівняно з 14 пунктами в липні.

"Люди більше вмотивовані майбутнім, ніж минулим. Вони бачать Камалу Гарріс як майбутнє", - каже засновниця She the People Еймі Еллісон.

Виборці Трампа пояснили, що обрали Трампа за найкращий підхід до управління економікою США - 45% проти 36%.

Гарріс же мала перевагу 47% проти 31% за політикою абортів.

Проте Трамп випереджає Гарріс у семи штатах: Вісконсін, Пенсільванія, Джорджія, Арізона, Північна Кароліна, Мічиган та Невада, де він має 45% проти 43%.

Ми також писали, що Гарріс зібрала рекордну суму після виходу Байдена з перегонів.

Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

Президент США опублікував ще один допис у соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс.