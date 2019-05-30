Гройсман ні разу не звітував перед Радою, - комітет
"Володимир Гройсман казав, що покаже, як керувати державою. Але вибачте, ні разу не звітував про результати своєї діяльності перед парламентом", - сказала голова підкомітету з питань правової політики та правосуддя Наталя Новак, повідомляє "Громадське".
Утім вона зазначила, що Гройсман подавав звіт щодо виконання програми діяльності уряду - "але, мабуть, за домовленістю більшості депутатів, керівництва Ради ці питання не вносилися до порядку денного Ради".
"Таким чином парламент позбавили своєю основної функції парламентського контролю", - додала Новак.
Сьогодні, 30 травня, Рада розглядає відставку Гройсмана.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.
Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.
Раніше Гройсман заявив, що планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2019 року. Гройсман нагадав, що президентські і парламентські вибори - це різні речі, ніяк між собою не пов'язані. Тоді прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.
Також 11 квітня, після першого туру президентських виборів Гройсман заявив, в разі перемоги Зеленського на виборах 2019 він не має наміру добровільно йти у відставку.
22 квітня Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які пройдуть восени.
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