Гройсман ні разу не звітував перед Радою, - комітет

"Володимир Гройсман казав, що покаже, як керувати державою. Але вибачте, ні разу не звітував про результати своєї діяльності перед парламентом"

Володимир Гройсман ні разу за три роки роботи на посаді прем'єр-міністра жодного разу не звітував перед парламентом.

"Володимир Гройсман казав, що покаже, як керувати державою. Але вибачте, ні разу не звітував про результати своєї діяльності перед парламентом", - сказала голова підкомітету з питань правової політики та правосуддя Наталя Новак, повідомляє "Громадське".

Утім вона зазначила, що Гройсман подавав звіт щодо виконання програми діяльності уряду - "але, мабуть, за домовленістю більшості депутатів, керівництва Ради ці питання не вносилися до порядку денного Ради".

"Таким чином парламент позбавили своєю основної функції парламентського контролю", - додала Новак.

Сьогодні, 30 травня, Рада розглядає відставку Гройсмана.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.

Раніше Гройсман заявив, що планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2019 року. Гройсман нагадав, що президентські і парламентські вибори - це різні речі, ніяк між собою не пов'язані. Тоді прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.

Також 11 квітня, після першого туру президентських виборів Гройсман заявив, в разі перемоги Зеленського на виборах 2019 він не має наміру добровільно йти у відставку.

22 квітня Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які пройдуть восени.

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