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Гриценко і Саакашвілі проводять опитування у Facebook щодо об’єднання

"Я не просто заради красного слівця сказав, що у нас все вирішуватимуть люди, а ми це ще й реально практикуємо"
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко не виключає об’єднання його політсили із "Рухом нових сил" колишнього голови Одеської ОДА і екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
Гриценко і Саакашвілі проводять опитування у Facebook щодо об’єднання Фото: з вільних джерел

Про доцільність такого об’єднання Гриценко запитав у своїх підписників на сторінці у Facebook.

"Шановні друзі, хотів би почути Вашу думку щодо доцільності об’єднання зусиль на цих виборах. З’їзд партії Громадянська позиція призначений на понеділок. На сьогодні, ми вже об’єдналися в єдину команду з трьома проукраїнськими проєвропейськими партіями - це Народний контроль (Дмитро Добродомов), Рідна Країна (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук). Багато з Вас у листах і коментах пропонують нам об’єднатися також із партією Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі", - написав Гриценко.

Він вважає, що у РНС через стислі терміни можуть виникнути проблеми з повноцінною участю у виборчому процесі. “Хочу виступити з ініціативою - об’єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об’єднати наших виборців”, - зазначив Гриценко.

Саакашвілі у соцмережі відреагував на пропозицію політика. "Я не просто заради красного слівця сказав, що у нас все вирішуватимуть люди, а ми це ще й реально практикуємо. Тому я вже питав вас про пропозицію Віталія Кличка, а зараз питаю про пропозицію Анатолія Гриценка", - написав він.

Нагадаємо, що Київський міський голова Віталій Кличко запропоновував Саакашвілі очолити партію УДАР, але той відповів, що "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно.

 
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08 06 2019 18:32
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