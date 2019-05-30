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Кононенко пішов з керівної посади у "Європейській Солідарності", але залишається у партії надалі

Заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко написав заяву на вихід з керівних посад в партії Порошенка, яку у травні перейменували на "Європейська Солідарність"
Кононенко додав, що ще не прийняв рішення про участь у позачергових виборах у Верховну Раду.
Кононенко пішов з керівної посади у "Європейській Солідарності", але залишається у партії надалі Ігор Кононенко. Фото: rbc.ua

"Це означає, що я припиняю свої обов’язки керівника обласної партійної організації і припиняю свої обов’язки члена президії партії. І прошу з’їзд завтра прийняти відповідне рішення. Я написав, що я не претендую на місце в списку оновленої "Європейської Солідарності", хоча вважаю, що я досить багато зробив і для країни, і для партії. Вважаю, що потрібно дати дорогу молоді. Потрібно дати додаткові соціальні ліфти, для того, щоб пройшло дійсно якісне оновлення партії і складу майбутньої фракції", – сказав нардеп журналістам у кулуарах парламенту 30 травня, інформують у "TheБабель".

"Я ще рішення не прийняв, бо я останній час багато працював у Київській області, багато спілкувався з громадянами, було багато проектів, тому я буду радитися, в тому числі буду радитися з активом, громадянами Київської області", – зауважив політик.

На уточнювальне запитання нардеп пояснив, що залишається рядович членом партії.

"В моїй заяві жодного слова немає про те, що я вийшов з партії, бо я підтримую статут партії, я підтримую ті цілі, які ставить перед собою партія і я готовий далі як рядовий партієць працювати на тій ділянці, на якій я працюю", – наголосив Кононенко. 

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма. Згодом із фракції БПП вийшли Сергій Каплін і народний депутат Олександр Грановський.

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30 05 2019 10:42
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