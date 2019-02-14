Мангер приховував дивіденди на посаді глави облради Херсонщини, – прокуратура

Голова Херсонської обласної ради, підозрюваний в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, Владислав Мангер, приховував факт отримання дивідендів, коли вже був головою облради. На приховані кошти він нібито придбав будинок у Відні.

"За даними прокуратури, які містяться у клопотанні, у 2005-2016 роках Мангер був власником комерційних структур від яких отримував дивіденди. Очоливши облраду приховував свою причетність до цих структур і продовжував отримувати дивіденди, що дозволило чоловіку придбати будинок у Відні", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Сам Мангер у коментарі Громадському спростував наявність нерухомості в Австрії.

А його адвокати зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності, посилаючись на договір оренди житла, яке знімали жінка та донька Мангера коли перебувала у Відні. А також відповідь від посольства Австрії про непродовження віз дружині та доньці Мангера.

Прокуратура оцінює факт наявності будинку, як ризик втечі чоловіка. Адже, за даними слідства, він упродовж року 112 разів перетинав кордон України. Мангер каже, що їздив до Австрії для лікування доньки.

Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.