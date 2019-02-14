Мангер приховував дивіденди на посаді глави облради Херсонщини, – прокуратура
"За даними прокуратури, які містяться у клопотанні, у 2005-2016 роках Мангер був власником комерційних структур від яких отримував дивіденди. Очоливши облраду приховував свою причетність до цих структур і продовжував отримувати дивіденди, що дозволило чоловіку придбати будинок у Відні", - ідеться у повідомленні прокуратури.
Сам Мангер у коментарі Громадському спростував наявність нерухомості в Австрії.
А його адвокати зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності, посилаючись на договір оренди житла, яке знімали жінка та донька Мангера коли перебувала у Відні. А також відповідь від посольства Австрії про непродовження віз дружині та доньці Мангера.
Прокуратура оцінює факт наявності будинку, як ризик втечі чоловіка. Адже, за даними слідства, він упродовж року 112 разів перетинав кордон України. Мангер каже, що їздив до Австрії для лікування доньки.
Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.
Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Раніше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.
Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- ФОТО Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО