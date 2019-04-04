Мангер відмовився проходити експертизу на поліграфі
"Тестування не було за рекомендацією адвокатів. Адвокати разом зі своїм підзахисним вирішили не проходити тестування", - повідомили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, інформує УНН.
У той же час адвокат Мангера - Олександр Шадрін заявив, що тестування не відбулося через процедурні перешкоди.
"Наскільки я знаю, не з'явився слідчий, експертиза не відбулася. Оскільки не з'явився слідчий, то виникли процедурні нюанси, оскільки не допускали адвокатів. Напевно, виникли якісь процедурні перешкоди", - зазначив Шадрін.
Раніше адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.
Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.
Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.
15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
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