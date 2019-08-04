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Мангера госпіталізували перед засіданням у справі про вбивство Гандзюк

Голова Херсонської облради потрапив до лікарні перед судовим засіданням про продовження арешту
Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в замовленні вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, госпіталізували через проблеми з серцем.
Мангера госпіталізували перед засіданням у справі про вбивство Гандзюк Владислав Мангер. Фото: facebook/gandziukgate

"Він перебуває в реанімаційному відділенні Херсонського обласного кардіологічного диспансеру. Проблеми з серцем і тиском", -  повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, інформує Громадське.

Адвокат додав, що засідання о 15:30 має відбутися, однак його, ймовірно, перенесуть через відсутність самого Мангера.

На цьому засіданні планували розглянути подання Генпрокуратури про продовження відсторонення його підзахисного з посади голови Херсонської облради на два місяці.

Нагадаємо, що 3 квітня Шевченківський суд Києві зобов'язав Мангера вдягнути електронний браслет та здати електронні паспорти.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

 

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08 04 2019 13:02
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