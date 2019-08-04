Мангера госпіталізували перед засіданням у справі про вбивство Гандзюк

Голова Херсонської облради потрапив до лікарні перед судовим засіданням про продовження арешту

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в замовленні вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, госпіталізували через проблеми з серцем.

"Він перебуває в реанімаційному відділенні Херсонського обласного кардіологічного диспансеру. Проблеми з серцем і тиском", - повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, інформує Громадське.

Адвокат додав, що засідання о 15:30 має відбутися, однак його, ймовірно, перенесуть через відсутність самого Мангера.

На цьому засіданні планували розглянути подання Генпрокуратури про продовження відсторонення його підзахисного з посади голови Херсонської облради на два місяці.