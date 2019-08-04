Мангера госпіталізували перед засіданням у справі про вбивство Гандзюк
"Він перебуває в реанімаційному відділенні Херсонського обласного кардіологічного диспансеру. Проблеми з серцем і тиском", - повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, інформує Громадське.
Адвокат додав, що засідання о 15:30 має відбутися, однак його, ймовірно, перенесуть через відсутність самого Мангера.
На цьому засіданні планували розглянути подання Генпрокуратури про продовження відсторонення його підзахисного з посади голови Херсонської облради на два місяці.
Нагадаємо, що 3 квітня Шевченківський суд Києві зобов'язав Мангера вдягнути електронний браслет та здати електронні паспорти.
Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.
Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.
15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України