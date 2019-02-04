Медведчук відповів раднику Зеленського щодо дебатів з Коломойським
За його словами, він віддає данину "розумникам з команди Зеленського" і якщо говорити серйозно, то готовий дебатувати з будь-ким.
"Те, що запропонував радник Зеленського... Я не знаю, наскільки Зеленський представляє Коломойського, але я не можу представляти Порошенка, тому що багато років виступав проти нього і підтримував іншого кандидата на виборах", - сказав він в ефірі телеканалу "112.Україна", коментуючи заяву радника кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслана Рябошапки про те, що якщо Зеленський "маріонетка Коломойського", то дебати можливо краще провести між Коломойським і Медведчуком.
Ні він, ні політсила "Опозиційної платформи" не підтримуватиме жодного з кандидатів у другому турі виборів президента, зазначив Медведчук.
Медведчук додав, що можливо скоро в Україні почнеться новий сезон "95 кварталу" і тоді "подивимося, хто над ким буде сміятися", додав він.
Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів.
Суспільний мовник запросив обох кандидатів на телевізійні дебати.
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