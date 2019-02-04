Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Медведчук відповів раднику Зеленського щодо дебатів з Коломойським

За його словами, він віддає данину "розумникам з команди Зеленського"
Глава політради "Опозиційною платформи - За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що готовий дебатувати з будь-ким, але не буде представляти сторону кандидата в президенти Петра Порошенка.
Медведчук відповів раднику Зеленського щодо дебатів з Коломойським Віктор Медведчук. Фото: Дмитро Ніконоров / Корреспондент

За його словами, він віддає данину "розумникам з команди Зеленського" і якщо говорити серйозно, то готовий дебатувати з будь-ким.

"Те, що запропонував радник Зеленського... Я не знаю, наскільки Зеленський представляє Коломойського, але я не можу представляти Порошенка, тому що багато років виступав проти нього і підтримував іншого кандидата на виборах", - сказав він в ефірі телеканалу "112.Україна", коментуючи заяву радника кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслана Рябошапки про те, що якщо Зеленський "маріонетка Коломойського", то дебати можливо краще провести між Коломойським і Медведчуком.

Ні він, ні політсила "Опозиційної платформи" не підтримуватиме жодного з кандидатів у другому турі виборів президента, зазначив Медведчук. 

Медведчук додав, що можливо скоро в Україні почнеться новий сезон "95 кварталу" і тоді "подивимося, хто над ким буде сміятися", додав він.

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. 

Суспільний мовник запросив обох кандидатів на телевізійні дебати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2019 14:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.