Міністр культури Литви подав у відставку після скандальної відповіді про Крим

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс оголосив про відставку після наполягання прем’єр-міністерки Інги Ругінене. Сам політик заявив, що йде не через власні помилки, а через зовнішній тиск, який, за його словами, загрожував безпеці його сім’ї.

Про це повідомляє LRT.

Під час пресконференції в Сеймі Адомавічюс подякував прем’єрці, президенту та партії за довіру, але наголосив, що останнім часом він і його родина відчувають небезпеку навіть на вулиці. Він заявив, що завдяки його діяльності культура отримала більше уваги, ніж за останні десятиліття.

Однак виступ міністра вийшов суперечливим: він плутався у висловлюваннях, говорив про "глузування" та "насильство" у культурному секторі, але не зміг чітко пояснити, що мав на увазі.

Останньою краплею для прем’єрки стало інтерв’ю виданню lrytas.lt, у якому Адомавічюс не зміг відповісти, кому належить Крим, і звинуватив журналістку у провокації. Після цього Ругінене закликала його добровільно залишити посаду.

Соціал-демократична партія та коаліційні партнери скликали раду для вирішення ситуації з делегованим від ультраправої партії “Зоря Німану” міністром.

Кандидатура Адомавічюса від початку викликала протести у Литві. Культурна спільнота критикувала його через відсутність досвіду у сфері культури: окрім навчання у школі мистецтв ім. Чюрльоніса, він працював комерційним директором сімейної компанії з виробництва макаронів та недовго був радником у Сеймі.

Останніми днями у Вільнюсі відбулися акції проти його призначення, де ставили під сумнів компетентність міністра та його заяви після зустрічей із президентом.