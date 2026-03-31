Литва вимагає від України попереджати про безпілотники біля кордонів Балтії

31 березня 2026, 18:28
Литва вимагає від України попереджати про безпілотники біля кордонів Балтії
Фото: з вільного доступу
Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте підтвердила, що з Україною вже ведуться переговори щодо можливості попередження країн Балтії про польоти дронів поблизу їхніх кордонів.

Україна повинна ділитися інформацією про безпілотники, що літають поблизу територій країн Балтії.

Таку позицію висловив заступник міністра національної оборони Литви Томас Годляускас на пресконференції у вівторок, пише LRT.

"Один з меседжів полягає в тому, що українці повинні ділитися цією інформацією, якщо вони бачать, відстежують і знають, що той чи інший безпілотник збитий або загублений. На рівні служби така інформація має надходити природним чином і про неї мають бути поінформовані держави", — сказав він.

Годляускас також наголосив на важливості запровадження ефективної системи протиповітряної оборони з урахуванням досвіду України у боротьбі з безпілотниками.

Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте підтвердила, що з Україною вже ведуться переговори щодо можливості попередження країн Балтії про польоти дронів поблизу їхніх кордонів.

Заступник міністра повідомив, що під час візиту до України минулого тижня міністр оборони Литви Робертас Каунас обговорював з київськими колегами питання обміну інформацією та протиповітряної оборони. За словами Годляускаса, діалог з Україною щодо обміну досвідом у сфері протидії дронам триває вже чотири роки.

війнаЛитвабезпілотники

Останні матеріали

росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Більше публікацій

