Литва вимагає від України попереджати про безпілотники біля кордонів Балтії

Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте підтвердила, що з Україною вже ведуться переговори щодо можливості попередження країн Балтії про польоти дронів поблизу їхніх кордонів.

Україна повинна ділитися інформацією про безпілотники, що літають поблизу територій країн Балтії.

Таку позицію висловив заступник міністра національної оборони Литви Томас Годляускас на пресконференції у вівторок, пише LRT.

"Один з меседжів полягає в тому, що українці повинні ділитися цією інформацією, якщо вони бачать, відстежують і знають, що той чи інший безпілотник збитий або загублений. На рівні служби така інформація має надходити природним чином і про неї мають бути поінформовані держави", — сказав він.

Годляускас також наголосив на важливості запровадження ефективної системи протиповітряної оборони з урахуванням досвіду України у боротьбі з безпілотниками.

Заступник міністра повідомив, що під час візиту до України минулого тижня міністр оборони Литви Робертас Каунас обговорював з київськими колегами питання обміну інформацією та протиповітряної оборони. За словами Годляускаса, діалог з Україною щодо обміну досвідом у сфері протидії дронам триває вже чотири роки.