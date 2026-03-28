Балтійські країни закликали НАТО посилити ППО після інцидентів з українськими дронами

28 березня 2026, 18:47
Інциденти стались під час серії українських ударів по російських портах довкола Петербурга — два дрони розбилися в Латвії та Естонії.

Латвія, Естонія та Литва закликали прискорити розбудову багаторівневої протиповітряної оборони на східному фланзі НАТО після того, як кілька українських безпілотників перетнули повітряний простір альянсу і впали на їхній території.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони трьох держав.

Інциденти стались під час серії українських ударів по російських портах довкола Петербурга — два дрони розбилися в Латвії та Естонії. Розслідування для з'ясування всіх обставин триває, однак балтійські держави наголосили, що залишаються непохитними у підтримці оборонних операцій України та її права на самооборону.

Міністри наголосили на необхідності термінового нарощування потенціалу для виявлення та перехоплення повітряних загроз, зокрема безпілотників. "Поточна присутність літаків та систем протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії має бути збережена та ще більше посилена", — йдеться у заяві.

Три країни також закликали суттєво збільшити оборонне фінансування ЄС та цільово спрямувати його на зміцнення східного кордону — зокрема в рамках ініціатив Eastern Flank Watch та "Європейська ініціатива з протидії безпілотним літальним апаратам".

НАТОЛитваЛатвіяЕстоніядрони

