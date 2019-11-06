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ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Закарпатті зафіксували дочасну агітацію і "чорний піар"

В Ужгороді розклеєні листівки, які містять ознаки чорного піару на адресу міського голови Богдана Андріїва, який входить до виборчого списку партії "Опозиційний блок"
Крім того, спостерігачі від ОПОРИ помітили в Закарпатській області борди з агітацією від ряда політиків.
На Закарпатті зафіксували дочасну агітацію і "чорний піар" Фото: ngp-ua.info

“В Ужгороді на дошках оголошень та на деяких парканах можна побачити листівки, які містять ознаки чорного піару на адресу міського голови Ужгорода – Богдана Андріїва. Останній, як відомо, увійшов до списку партії "Опозиційний блок", - йдеться у повідомленні Громадської мережі ОПОРА, інформують в "Укрінформ".

Як зазначається, на листівці є фото міського голови Ужгорода та напис «Зупинити мародера». У правому нижньому куті листівки є підпис – Павло Федака, однак немає вихідних даних - інформації про замовника, тираж, установу, що здійснила друк тощо.

Фото: ОПОРА

Павло Федака, який був депутатом Ужгородської міської ради у 2006-2010 роках, у телефонній розмові з представницею ОПОРИ заявив, що про «чорний піар» можна буде говорити лише тоді, коли кандидата у депутати зареєструють.

"Те, що листівка невідомого походження підписана співзвучним іменем, Павло Федака коментувати відмовився”, - повідомили в ОПОРІ.

"Окремі ймовірні учасники парламентських виборів, будучи ще не зареєстрованими як суб’єкти виборчого процесу, рекламують свої проекти, і це все не в межах виборчого фонду. Бачимо ознаки так званої дочасної агітації. Відтак виборець не знатиме достовірної інформації про кошти, витрачені на таку рекламу, та хто їх оплатив", – зазначив координатор Громадянської мережі ОПОРА у Закарпатській області Ярослав Гулан.

Фото: ОПОРА

Фото: ОПОРА

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процесВибори призначені на 21 липня.

Наразі в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів у народні депутати, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 111, висунутих політичними партіями – 7.

До парламентських виборів списки партій представили: партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка"Радикальна партія" Ляшка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, партія Святослава Вакарчука "Голос" та інші.

Партія "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у народні депутати по одномандатних округах, але робота над списком по мажоритарці ще триває. А "Удар" Кличка вирішила не виставляти список на вибори Ради.

Додамо, п’ятий президент України Петро Порошенко очолив передвиборчий список своєї партії "Європейська солідарність" і, в разі перемоги на дострокових парламентських виборах, готовий стати прем’єр-міністром.

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11 06 2019 18:34
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