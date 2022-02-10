RSS
НОВИНИ

"Нафтогаз" побудує у Львові та Житомирі ТЕЦ на біомасі та твердому вторинному паливі

У Львові можуть завершити будівництво в першому кварталі 2023 року, а в Житомирі в останньому кварталі
"Нафтогаз" побудує у Львові та Житомирі ТЕЦ на біомасі та твердому вторинному паливі Фото: kvedomosti.com

У Львові та Житомирі планують побудувати ТЕЦ. НАК "Нафтогаз" має намір реалізувати станції, які будуть працювати на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF).

Про це повідомила пресслужба компанії.
 

За даними компанії, ТЕЦ матимуть потужність 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної. "Нафтогаз" вже переводить ТЕЦ з газу на біопаливо у проєктах, котрі реалізують у Житомирі, Львові, Охтирці.

У Львові можуть завершити будівництво в першому кварталі 2023 року, а в Житомирі в останньому кварталі.

За словами міського голови Житомира Сергія Сухомлина, за рік станція зможе забезпечити виробництво 50 МВт енергії, які генеруватимуться з альтернативних видів палива. У 2015 році обласний центр споживав 93 млн куб м газу, а цього опалювального сезону має бути не більше 45 млн м куб. Місто планує через рік використовувати лише 10% від того, що було у 2015 році.

У Львові нова ТЕЦ стане першою на альтернативному паливі. Воно зможе забезпечувати близько чверті потреб міста у теплі.

В місті Новояворівськ Львівської області планують побудувати нову ТЕЦ, яка буде на альтернативному паливі. Очікується, що станція дозволить економити до 24 млн доларів на рік, які раніше витрачали на газ.

"В першу чергу, економити газ. Це дорогий ресурс. Зекономлені кошти краще витратити на нашу армію, яка потребує підтримки як ніколи", — заявив голова правління НАК Юрій Вітренко.

Всього "Нафтогаз" має намір побудувати близько 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України. Вони матимуть загальну потужність 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. У планах компанії стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року. Крім того, вони хочуть забезпечити заміщення близько 2 млрд м куб. природного газу.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2022 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.