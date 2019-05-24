Портнов продовжує "бомбардувати" ДБР скаргами на Порошенка

Портнов пише, що Порошенко в складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію

Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що зареєстрував у Державному бюро розслідувань вже третю заява щодо "злочинів" колишнього глави держави Петра Порошенка.

Зокрема, остання заява проти Порошенка стосується відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків, повідомляє "Українська правда".

Портнов пише, що Порошенко в складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала колишньому члену "Партії Регіонів" Володимир Макеєнко.

"Крім того, сьогодні ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження і почало розслідування за фактом легалізації Порошенко злочинних доходів при офшорних маніпуляціях на суму 300 млн доларів США за угодою продажу заводу "Кузня на Рибальському", - повідомив він.

Додамо, що екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента України Петра Порошенка у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що 19 травня Андрій Портнов повернувся в Україну.