Санчес відкинув причетність до корупційних схем у партії

Він наголосив, що партія не отримувала незаконного фінансування.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не був обізнаний про ймовірні корупційні практики в керівній Соціалістичній партії, та заперечив будь-яку причетність уряду до незаконного фінансування.

Про це повідомляє канал Euronews.

Під час виступу в Конгресі депутатів Санчес прокоментував хвилю корупційних розслідувань, які стосуються його партії, уряду та окремих членів його родини. Він наголосив, що суспільна дискусія в Іспанії нині значною мірою формується судовими справами та витоками інформації.

За словами прем’єра, за цими публікаціями стоять політичні діячі, які намагаються змішати різні справи, щоб ввести громадськість в оману.

Санчес окремо заявив, що Соціалістична партія не отримувала незаконного фінансування, а також наголосив, що ніколи б не допустив корупційних практик у своїй політичній силі.

"Я ніколи не знав про жодну з цих практик і нізащо б їх не допустив", – сказав він.

Частину виступу прем’єр також присвятив справам, у яких фігурують його дружина Бегонья Гомес та брат Давид Санчес. Він назвав обвинувачення необґрунтованими та заявив про політичний характер переслідування.

"Мені нелегко про це говорити, але я переконаний, що ці справи побудовані на безпідставних звинуваченнях і політично мотивованій кампанії", – додав Санчес.

Нагадаємо, що дружині прем’єра Іспанії заборонили виїзд і вилучили паспорт.