Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Санчес відкинув причетність до корупційних схем у партії

24 червня 2026, 17:44
Санчес відкинув причетність до корупційних схем у партії
Фото: з вільних джерел
Він наголосив, що партія не отримувала незаконного фінансування.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не був обізнаний про ймовірні корупційні практики в керівній Соціалістичній партії, та заперечив будь-яку причетність уряду до незаконного фінансування.

Про це повідомляє канал Euronews.

Під час виступу в Конгресі депутатів Санчес прокоментував хвилю корупційних розслідувань, які стосуються його партії, уряду та окремих членів його родини. Він наголосив, що суспільна дискусія в Іспанії нині значною мірою формується судовими справами та витоками інформації.

За словами прем’єра, за цими публікаціями стоять політичні діячі, які намагаються змішати різні справи, щоб ввести громадськість в оману.

Санчес окремо заявив, що Соціалістична партія не отримувала незаконного фінансування, а також наголосив, що ніколи б не допустив корупційних практик у своїй політичній силі.

"Я ніколи не знав про жодну з цих практик і нізащо б їх не допустив", – сказав він.

Частину виступу прем’єр також присвятив справам, у яких фігурують його дружина Бегонья Гомес та брат Давид Санчес. Він назвав обвинувачення необґрунтованими та заявив про політичний характер переслідування.

"Мені нелегко про це говорити, але я переконаний, що ці справи побудовані на безпідставних звинуваченнях і політично мотивованій кампанії", – додав Санчес.

Нагадаємо, що дружині прем’єра Іспанії заборонили виїзд і вилучили паспорт.

 
ІспаніяПедро Санчес

Останні матеріали

Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 24 червня 2026, 08:26
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Політика
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Переклад iPress – 23 червня 2026, 15:58
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Політика
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Переклад iPress – 23 червня 2026, 12:12
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 червня 2026, 07:58
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Політика
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 червня 2026, 13:45
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Політика
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Переклад iPress – 22 червня 2026, 11:53
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється