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Дружині прем’єра Іспанії заборонили виїзд і вилучили паспорт

22 червня 2026, 18:24
Дружині прем’єра Іспанії заборонили виїзд і вилучили паспорт
Фото: vikka.ua
Іспанський суд посилив запобіжні заходи щодо дружини прем’єр-міністра у корупційній справі.

Дружину прем’єр-міністра Іспанії Бегонью Гомес викликали до суду, щоб вона здала паспорт у межах кримінального провадження щодо корупційних звинувачень. 

Таку інформую підтвердило видання El Pais.

Рішення ухвалив слідчий суддя Хуан Карлос Пейнадо після відкриття судового розгляду у справі, де Гомес підозрюють у зловживанні впливом, корупції в бізнесі, розтраті та незаконному привласненні.

Раніше суд постановив вилучити її паспорт, заборонити виїзд за межі країни та зобов’язати з’являтися до суду двічі на місяць. Тепер Гомес має прибути до суду для фактичного виконання цього рішення, а також повідомити, чи має вона інші паспорти, зокрема дипломатичні або іноземні.

Суддя ухвалив запобіжні заходи за клопотанням сторони обвинувачення, яку представляє організація Hazte Oír. Вона також вимагає для Гомес до 24 років позбавлення волі.

Рішення про вилучення паспорта викликало політичну критику в Іспанії, а також дискусії щодо обґрунтованості дій слідства на ранній стадії провадження.

Суть справи, яка може розглядатися судом присяжних, полягає у можливому використанні Гомес зв’язків із керівництвом Соціалістичної партії для просування кар’єри та залученні співробітників до виконання приватних доручень.

Минулого тижня суд Іспанії відкрив нову справу проти дружини Санчеса

 

ІспаніясудБегонья Гомес

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