Смерть Прігожина послабила путіна – Резніков

Резніков зазначив, що зараз чиновники кремля "поводяться як бандити та злочинці".

Можлива смерть засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Прігожина є доказом того, що російському диктатору владіміру путіну не можна довіряти.

Про це в інтерв'ю Welt повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Смерть Прігожина послабила путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти", - наголосив чиновник.

Резніков зазначив, що зараз чиновники кремля "поводяться як бандити та злочинці".

За словами міністра оборони, він не вважає, що загибель Прігожина будь-яким чином може вплинути на перебіг війни в Україні.

"Групи "Вагнера", яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті", - додав Резніков.

23 серпня у Тверській області рф розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Прігожин.

Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

У Пентагоні також оцінили загрозу ПВК "Вагнер" для України після смерті Прігожина.