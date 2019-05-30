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Стало відомо хто очолить штаб "Європейської солідарності"

Керівником виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка буде заступник голови фракції БПП Сергій Березенко
Керівник попередньої кампанії – президентської – Віталій Ковальчук віддалився від Порошенка і не братиме участі у виборчій гонці разом з "Європейською солідарністю".
Стало відомо хто очолить штаб "Європейської солідарності" Фото: з відкритих джерел

"Керівником штабу Петра Порошенка буде Сергій Березенко. Він йде по списку партії "Європейська солідарність", – сказало джерело в оточені Порошенка, йдеться в "УП".

"Дивне у нас очищення виходить", - додав він.

Напередодні Кононенко пішов з керівної посади у "Європейській Солідарності", але залишається у партії надалі.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма. Згодом із фракції БПП вийшли Сергій Каплін і народний депутат Олександр Грановський.

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30 05 2019 12:13
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