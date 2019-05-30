Стало відомо хто очолить штаб "Європейської солідарності" Керівником виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка буде заступник голови фракції БПП Сергій Березенко

Керівник попередньої кампанії – президентської – Віталій Ковальчук віддалився від Порошенка і не братиме участі у виборчій гонці разом з "Європейською солідарністю".

Фото: з відкритих джерел

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