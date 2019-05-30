Стало відомо хто очолить штаб "Європейської солідарності"
"Керівником штабу Петра Порошенка буде Сергій Березенко. Він йде по списку партії "Європейська солідарність", – сказало джерело в оточені Порошенка, йдеться в "УП".
"Дивне у нас очищення виходить", - додав він.
Напередодні Кононенко пішов з керівної посади у "Європейській Солідарності", але залишається у партії надалі.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма. Згодом із фракції БПП вийшли Сергій Каплін і народний депутат Олександр Грановський.
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