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Список партії "Опозиційна платформа" зареєстрували у ЦВК

Центральна виборча комісія України 20 червня зареєструвала список політичної партії "Опозиційна платформа – за життя"
Як повідомляється на сайті ЦВК, виборчком зареєстрував 182 кандидати від партії.
Список партії "Опозиційна платформа" зареєстрували у ЦВК Фото: electioninfo.org.ua

Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала 233 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових парламентських виборах.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

Додамо, що на дострокових парламентських виборах 21 липня за президентську партію Слуга народу проголосували б 47,1% українців, які визначилися з симпатіями і будуть голосувати.

Нагадаємо, що політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.

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21 06 2019 09:10
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