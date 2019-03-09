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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У ДБР розповіли, чому викликали Порошенка на допит

Є дозвіл слідчого на проходження поліграфу Петром Порошенком, але його застосують тільки зі згоди Порошенка
Експрезидента Петра Порошенка викликали на допит 3 вересня у справі щодо зловживання влади або службовим становищем під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області щодо зарахування 1500 га земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення.
У ДБР розповіли, чому викликали Порошенка на допит Фото: Поліщук Максим / УНІАН

Про це журналістам повідомила речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова, повідомляє "Громадське".

Також вона зазначила, що КПК України передбачає примусовий привід свідка у разі двох неявок, втім попри зняття депутатської недоторканності, до січня 2020 року застосувати його буде неможливо.

Також речниця зазначила, що є дозвіл слідчого на проходження поліграфу Петром Порошенком, але його застосують тільки зі згоди Порошенка. Дату наступного допиту у ДБР не повідомили.

Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Допит тривав дві години.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.

Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

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03 09 2019 15:55
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