У ДБР розповіли, чому викликали Порошенка на допит
Про це журналістам повідомила речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова, повідомляє "Громадське".
Також вона зазначила, що КПК України передбачає примусовий привід свідка у разі двох неявок, втім попри зняття депутатської недоторканності, до січня 2020 року застосувати його буде неможливо.
Також речниця зазначила, що є дозвіл слідчого на проходження поліграфу Петром Порошенком, але його застосують тільки зі згоди Порошенка. Дату наступного допиту у ДБР не повідомили.
Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.
Допит тривав дві години.
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.
Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".
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