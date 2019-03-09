У ДБР розповіли, чому викликали Порошенка на допит

Є дозвіл слідчого на проходження поліграфу Петром Порошенком, але його застосують тільки зі згоди Порошенка

Експрезидента Петра Порошенка викликали на допит 3 вересня у справі щодо зловживання влади або службовим становищем під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області щодо зарахування 1500 га земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення.

Про це журналістам повідомила речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова, повідомляє "Громадське".

Також вона зазначила, що КПК України передбачає примусовий привід свідка у разі двох неявок, втім попри зняття депутатської недоторканності, до січня 2020 року застосувати його буде неможливо.

Також речниця зазначила, що є дозвіл слідчого на проходження поліграфу Петром Порошенком, але його застосують тільки зі згоди Порошенка. Дату наступного допиту у ДБР не повідомили.

Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Допит тривав дві години.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.

Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".